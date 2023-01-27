USD 461.37
EUR 502.62
RUB 6.69
  1. Home
  2. Новости
  3. Под влиянием фронтальных разделов. Прогноз погоды на ближайшие три дня

Под влиянием фронтальных разделов. Прогноз погоды на ближайшие три дня

Фото из открытых источников

По-прежнему запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков. 

В ближайшие дни на территории Казахстана значительных изменений в погоде не ожидается.

Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

Резких перепадов температурного фона не ожидается, однако на юге республики прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от 2 мороза-3 тепла, в северных и горных районах 5 мороза до 5-10 тепла, в северных и горных районах 3 мороза, на юго-востоке страны от 2 мороза-3 тепла, в северных и горных районах 8 мороза до 0-5 тепла, в северных и горных районах 4 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Вступили в силу новые правила въезда в страну, отменяющие возможность многократного «обнуления»
Следующая новость

Мать сожгла ребёнка в печи в РК