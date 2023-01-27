Под влиянием фронтальных разделов. Прогноз погоды на ближайшие три дня

По-прежнему запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков.

В ближайшие дни на территории Казахстана значительных изменений в погоде не ожидается.

Остальная же территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

Резких перепадов температурного фона не ожидается, однако на юге республики прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от 2 мороза-3 тепла, в северных и горных районах 5 мороза до 5-10 тепла, в северных и горных районах 3 мороза, на юго-востоке страны от 2 мороза-3 тепла, в северных и горных районах 8 мороза до 0-5 тепла, в северных и горных районах 4 мороза.

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