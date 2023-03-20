Под влиянием отрога циклона. Прогноз погоды на Наурыз сообщили синоптики

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.
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Большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием отрога антициклона.
Погода ожидается солнечной и умеренно теплой.
На юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления будет преобладать облачная погода. Пройдут дожди с грозами.
По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на юге и юго-востоке усиление ветра.
Что же касается температурного фона, то он будет комфортным для этого времени года.