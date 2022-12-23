Под влиянием повышенного атмосферного давления. Прогноз на 24-26 декабря

В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находится под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков.

Лишь северные и восточные регионы страны будут под влиянием ложбины Атлантического циклона, с которым ожидается снег, метель и усиление ветра, днем 24 декабря на севере республики — гололед.

На юге и юго-востоке страны – туман.

Ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью на западе от 3-8 до 8-13 градусов мороза, на севере, северо-западе и в центре Казахстана от 5-13 до 10-25 градусов мороза, на востоке колебание от 15-23 до 10-18 градусов мороза, на юге и юго-востоке постепенное повышение от 5-25 до 0-15 градусов мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.