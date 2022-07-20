Под влиянием сразу двух циклонов. Прогноз погоды на 21-23 июля

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Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики «Казгидромета».
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На большей части страны, в ближайшие трое суток, под влиянием Северо-западного и Южного циклонов, будет сохраняться неустойчивый характер погоды, пройдут дожди: 22 июля на востоке республики сильные дожди, ожидаются гроза, выпадение града, усиление ветра.
В западных регионах страны будет отмечаться спад жары, в северной половине Казахстана дневные температуры будут в пределах +23+28оС.
На юге, юго-востоке страны сохранится жаркая погода без осадков, лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами.
Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, она будет сохраняться в пределах климатической нормы.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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