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Под влиянием сразу двух циклонов. Прогноз погоды на 21-23 июля

travelask.ru

Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики «Казгидромета». 

На большей части страны, в ближайшие трое суток, под влиянием Северо-западного и Южного циклонов, будет сохраняться неустойчивый характер погоды, пройдут дожди: 22 июля на востоке республики сильные дожди, ожидаются гроза, выпадение града, усиление ветра.

В западных регионах страны будет отмечаться спад жары, в северной половине Казахстана дневные температуры будут в пределах +23+28оС.

На юге, юго-востоке страны сохранится жаркая погода без осадков, лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами.

Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, она будет сохраняться в пределах климатической нормы.

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