Под завалами ищут пропавшего мужчину в Аулиекольском районе

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 4 сентября в ОП Аулиекольского района с заявлением обратилась 73-летняя женщина.

Она просила оказать содействие в поиске ее 56-летнего сына. Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в посёлке Аманкарагай.

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия и раскопочные работы по месту проживания мужчины.

Данный факт зарегистрирован по формальным признакам состава преступления — «Исчезновение лица».

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