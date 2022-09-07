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Под завалами ищут пропавшего мужчину в Аулиекольском районе

alau.kz

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 4 сентября в ОП Аулиекольского района с заявлением обратилась 73-летняя женщина.

Она просила оказать содействие в поиске ее 56-летнего сына. Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в посёлке Аманкарагай.

В настоящее время ведутся поисковые мероприятия и раскопочные работы по месту проживания мужчины.

Данный факт зарегистрирован по формальным признакам состава преступления — «Исчезновение лица».

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