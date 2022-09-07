Под завалами ищут пропавшего мужчину в Аулиекольском районе

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Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, 4 сентября в ОП Аулиекольского района с заявлением обратилась 73-летняя женщина.
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Она просила оказать содействие в поиске ее 56-летнего сына. Мужчина пропал 3 сентября во время эвакуации в посёлке Аманкарагай.
В настоящее время ведутся поисковые мероприятия и раскопочные работы по месту проживания мужчины.
Данный факт зарегистрирован по формальным признакам состава преступления — «Исчезновение лица».
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Tags: Алау ДЧС Костанайской области Казахстан Костанай Костанайская область новости пожар происшествие розыск
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