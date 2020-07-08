Подать документы в колледж можно онлайн

В этом году у будущих студентов колледжей примут неполный список документов на поступление. Справки о прохождении медосмотра ребятам позволили донести позже, хотя и до начала учебного года. Это связано с нагрузкой мед.учреждений, чьи силы сейчас брошены на помощь больным коронавирусом, передает alau.kz

В этом году подать документы для поступления в колледж можно двумя способами. Один из них — посетить приемную комиссию в стенах учебного заведения. Там будущих студентов принимают, как и всегда, но при этом соблюдают санитарные правила безопасности. Второй способ позволяет остаться дома, чтобы снизить риск возможного заражения коронавирусом при контакте с людьми. В этом случае документы можно будет подать через портал электронного правительства.

«Подает заявление либо совершеннолетний абитуриент, либо родители, законный представитель несовершеннолетнего. Должен быть при наличии электронной цифровой подписи. Это и является государственной услугой. В течение 15 минут обработка документов проходит. В личном кабинете услугополучателя будет информация о принятии документов, либо об отказе, если пакет документов не соответствует требованиям»,- сообщил Ермек Айтмагамбетов, заместитель руководителя управления образования акимата Костанайской области.

Как через портал, так и в приемную комиссию подается один и тот же набор документов. Но студенты, подающие электронное заявление на сайте, направляют туда отсканированные копии аттестата и фотографий. Ближе к началу учебного года зачисленные студенты должны донести в колледж оригиналы. Тогда же от всех ребят будут ждать и справку о прохождении мед.комиссии. Из-за нынешней нагрузки на поликлиники и больницы пройти осмотр врачей студентам разрешили позже.

«Зачисление будет проводиться в текущем году по средним профильным выпускным баллам аттестатов. То есть вступительных экзаменов не будет. Государственный заказ размещен на 5203 места бюджетных, в том числе 950 в рамках программы «Енбек». Специальности гос.заказа размещены по педагогическим, техническим, сельско-хозяйственным, строительным и специальностям сервиса и услуг»,-рассказал Ермек Айтмагамбетов.

Озвученное количество грантов в этом году стало больше, чем в прошлом. Бюджетные места в колледжах Костанайской области увеличились на 43 позиции. Это связано с ростом числа ребят, окончивших школу в этом году. Те из них, кто относится к социально уязвимым слоям населения, могут претендовать на бесплатную учебу, питание и стипендию вне зависимости от успеваемости по программе «Енбек». Подбор таких ребят сейчас проводят сотрудники сферы образования. Тоже относится и к выпускникам прошлых лет. Они так же могут претендовать на льготы при обучении, если ранее поступить им не удалось, и они по-прежнему относятся к одной из уязвимых категорий.

«Мобильные группы городов и районов осуществляют поиск претендентов по программе «Енбек». Им необходимо обратиться в отдел образования, оставить заявление на обучение по специальности, выбрать учебное заведение и после 20 августа им выдается направление в учебное заведение и проводится процедура зачисления»,- сказал заместитель руководителя управления.

Прием документов в колледжах и на сайте электронного правительства уже ведется. Он продлится почти 2 месяца и будет завершен 27 августа.

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