В регионах, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации, был продлен срок приема заявлений на единое национальное тестирование. Подать заявление на ЕНТ абитуриенты Костанайской области могут до 20 мая.

Единое национальное тестирование проводится пять раз в год. Для поступления на платной основе можно сдать тесты в январе, марте или августе, а для получения государственного гранта в июне и июле. В связи с ситуацией в стране в этом году в шести регионах, где объявлен режим ЧС, в том числе и в Костанайской области, сроки сдачи были перенесены на две недели.

«Им дается 2 возможности. Заявление на первую попытку принимаются в период с 6 мая по 13 мая. Второй период начинается с 14 мая и продлится до 20 мая. А само ЕНТ будет проходить с 25 мая по 12 июля», — Нургельды Хасенов, Руководитель филиала единого национального центра тестирования по городу Костанай.

Напомним, что абитуриенты могут самостоятельно выбрать дату и время сдачи тестирования. Подача заявки на участие в ЕНТ осуществляется через сайт app.testcenter.kz или приложение UTO.

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