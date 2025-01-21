В Казнете активно распространяется сообщение, что на дорогах действуют мошенники. Якобы днем они выманивают водителей из авто с помощью детских кресел на обочине, а ночью бросают яйца в лобовые стекла. После того как жертва выходит из машины, ее грабят, подвергают насилию и оставляют умирать. Предупреждения, хотя и выглядят убедительно, не имеют ничего общего с действительностью, передает stopfake.kz

Это фейк, даже точнее будет сказать, вирусная страшилка. Она проникла в казахстанские соцсети из России, а туда из США. На Западе подобные ничем не подтвержденные сообщения начали распространяться еще в 2009 году.

В тот период в США распространялась информация о некой программе под названием «Национальная неделя банд». Фактчекер Snopes провел собственное расследование и не обнаружил ни одного доказательства, подтверждающего эту информацию.

В российском медиаполе рассылку опроверг фактчекер «Лапша медиа».

За комментарием наш сайт также обратился в пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

«Распространяемая в мессенджерах информация о якобы «приманке» на дорогах в виде детских кресел с «поддельным младенцем», а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки не соответствует действительности. МВД напоминает пользователям соцсетей, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность. Рекомендуем доверять только официальным источникам», — говорится в официальном сообщении ведомства.

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