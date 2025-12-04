USD 503.89 EUR 587.54 RUB 6.48

Поддельные номера не спасли: Полиция вычислила водителя Lexus на трассе Алматы–Екатеринбург

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

Приложение «Корғау» вновь помогло полицейским выявить нарушителя с поддельными госномерами. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

На автодороге Алматы – Екатеринбург, в районе посёлка Карабалык, в ходе патрулирования сотрудники полиции Серик Темирбаев и Жансерик Бауыржанулы при помощи мобильного приложения «Корғау» установили автомобиль Lexus с подложными государственными регистрационными номерными знаками.

За рулём иномарки находился 37-летний гражданин соседнего государства. В отношении водителя составлены административные материалы по части 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Дело направлено в суд, автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Санкция указанной нормы предусматривает административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.

В полиции напоминают: систематическое нарушение правил дорожного движения и игнорирование постановлений суда может повлечь применение ограничительных мер в отношении транспортного средства, включая его изъятие и помещение на штрафстоянку.



