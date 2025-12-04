Приложение «Корғау» вновь помогло полицейским выявить нарушителя с поддельными госномерами. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
На автодороге Алматы – Екатеринбург, в районе посёлка Карабалык, в ходе патрулирования сотрудники полиции Серик Темирбаев и Жансерик Бауыржанулы при помощи мобильного приложения «Корғау» установили автомобиль Lexus с подложными государственными регистрационными номерными знаками.
За рулём иномарки находился 37-летний гражданин соседнего государства. В отношении водителя составлены административные материалы по части 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Дело направлено в суд, автомобиль помещён на специализированную стоянку.
Санкция указанной нормы предусматривает административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на один год.
В полиции напоминают: систематическое нарушение правил дорожного движения и игнорирование постановлений суда может повлечь применение ограничительных мер в отношении транспортного средства, включая его изъятие и помещение на штрафстоянку.
В Костанае выявили факты незаконной продажи алкоголя
В Казахстане усиливают военную подготовку школьников
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.