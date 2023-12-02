Подделывают голоса родных. Казахстанцев предупреждают о новом способе обмана

Злоумышленники заблаговременно собирают сведения о близких родственниках и знакомых из открытых источников. Это социальные сети, взломанные базы данных и персональные данные, размещенные в интернете.

Далее злоумышленниками совершаются телефонные звонки с неизвестных или анонимных номеров для записи голосовых данных.

Используя полученные голосовые записи и программы, обработанные с помощью искусственного интеллекта, злоумышленники выдают себя за родственников или близких потенциальных жертв с целью получения персональных данных или денежных средств.

Национальный Банк Казахстана призывает граждан проявлять бдительность при получении звонков с неизвестных номеров, не раскрывать свои персональные данные, не устанавливать мобильные приложения, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

В случае, если Вы или Ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка Казахстана по короткому номеру 1477.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.