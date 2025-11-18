Малый бизнес — это не «что-то маленькое». Это половина экономики

В Узбекистане малый и средний бизнес (МСБ) давно перестал быть «дополнением» к крупным производствам. По итогам 2024 года доля малого бизнеса в ВВП страны превысила 54%, поднявшись с примерно 51% годом ранее. Другими словами, больше половины создаваемой в стране добавленной стоимости — это труд предпринимателей, а не гигантских корпораций.

Если смотреть на занятость, роль ещё заметнее. По данным, которые были озвучены 19 марта 2025 года, в секторе малого и среднего бизнеса занято около 10,5 миллиона человек — это примерно 74% от всего работающего населения страны. Именно частные кофейни, ателье, парикмахерские, службы доставки еды, локальные компании дают работу, двигают спрос и делают город живым, конкурентным и удобным.

Поэтому доступ предпринимателей к финансовой инфраструктуре — не просто «удобный сервис от банка». Это вопрос роста экономики в целом. Эту логику уже несколько лет транслируют крупные банки с цифровой экспертизой: задача — не только выдать кредит, а подключить предпринимателя к экосистеме безналичных платежей, расчётных счетов, корпоративных карт и онлайн-эквайринга.

Octobank — один из банков в Узбекистане, который делает ставку именно на это направление. Банк работает на рынке больше 20 лет и сейчас позиционирует себя как технологичного партнёра бизнеса: расчётно-кассовое обслуживание, выпуск бизнес-карт в нац- и международных валютах, интернет-эквайринг (включая приём платежей с HUMO, Uzcard, Visa и Mastercard) и управление всем этим через мобильное приложение Octo-Mobile.

Давайте разберёмся, какие именно продукты важны для МСБ и как они работают в реальности — на историях предпринимателей из Ташкента.

Что нужно малому бизнесу в 2025 году на практике

1. Льготные тарифы РКО (Расчетно-кассовое обслуживание): «завести счёт и не умереть от комиссий»

Первое, без чего невозможно вести дела — расчётный счёт и расчётно-кассовое обслуживание (РКО). Без счета предприниматель в Узбекистане упирается в ограничения по безналичным расчётам, налоговой отчётности и работе с партнёрами.

Octobank предлагает для бизнеса тариф «Оптимал», который ориентирован именно на тех, кто только выходит из статуса «я сам/я и мой брат помогают» к статусу полноценного юрлица. В тариф входят:

бесплатное открытие и обслуживание счетов;

сниженные ставки за проведение платежей;

выписки, чековые книжки и SMS-информирование без комиссии;

дистанционное управление через интернет-банк и приложение (можно следить за входящими платежами и отправлять платежи без похода в отделение).

То есть предпринимателю не нужно тратить время в очереди, чтобы подтвердить оплату поставщику или посмотреть, пришли ли деньги от клиента. Всё делается с телефона в Octo-Mobile.

Мини-кейс: «Азиз собственник кафе»

Азиз (имя изменено) открыл небольшое кафе с узбекской и домашней фьюжн-кухней в Чиланзарском районе Ташкента. До регистрации ИП он принимал оплату в основном наличными и переводами «на личную карту». Проблемы были стандартные: налоговые вопросы, доверие поставщиков («а ты вообще платежеспособный?»), невозможность нормально заключать договоры поставки мяса и овощей.

После открытия счёта по тарифу «Оптимал» у него появилась прозрачная история платежей, которую можно показать арендодателю и контрагентам. Он смог официально подключить поставщиков мяса на постоплату и договориться о стабильной цене без ежедневных авансов «налом». Для малого общепита это вопрос выживания, потому что закупка сырья — до 40–60% себестоимости кухни.

Плюс: все платежи, в том числе аренда, коммуналка и закупка упаковки, уходят со счёта кафе. Это уменьшает личные риски и увеличивает прозрачность в ведении бизнес.

2. Бизнес-карты: разделить личные деньги и деньги компании

Второй базовый инструмент — корпоративная карта. Октобанк выпускает банковские карты в национальной и международной валютах (Uzcard, HUMO, Visa, Mastercard), включая виртуальные варианты, которые можно получить быстро и использовать для онлайн-платежей.

Для предпринимателя это решает сразу три боли:

Учёт расходов. Расходы на маркетинг, курьерные службы, рекламу в соцсетях, закупку упаковки, бизнес-поездки не смешиваются с личными тратами владельца. Контроль команды. Карту можно выдать администратору, закупщику, менеджеру по рекламе — и видеть транзакции в реальном времени. Международные расчёты. Для тех, кто закупает сырьё, софт или рекламу за границей, — важна оплата в валюте без «квеста» с наличной конвертацией. Октобанк декларирует фокус на международных картах и даже интеграцию глобальных платёжных сервисов в своё приложение Octo-Mobile. В частности, банк объявил о подключении Alipay в мобильном банке, чтобы клиенты могли оплачивать за рубежом напрямую со смартфона, с автоматической конвертацией.

Мини-кейс: «Марина, цветы & декор»

Марина делает флористику «под мероприятие» и оформляет маленькие свадьбы и дни рождения — то, что Ташкент сейчас очень любит: много света, локальные цветы, немного европейской минималистичной эстетики.

Её боль была в том, что часть декора и расходников (подсветка, прозрачные стойки, мелкая полиграфия под брендинг мероприятия) дешевле покупать на международных маркетплейсах. Раньше каждый такой заказ превращался в марафон: найти знакомого с нужной валютной картой, перевести деньги, надеяться, что всё пройдет.

После выпуска корпоративной карты она перестала просить друзей «пробей мне этот заказ, я переведу в сумах». Она оплачивает прямо с карты компании, а эти траты автоматически попадают в общую финансовую картину бизнеса. Это экономит не только нервы, но и время — и это тоже деньги.

3. Интернет-эквайринг и POS-терминалы: чтобы деньги приходили без лишних разговоров в директе

Третье — как принимать деньги от клиента. Если предприниматель продаёт онлайн (сайт, Instagram-магазин, мобильное приложение доставки еды), без нормального эквайринга он упирается в ручные переводы и бесконечное «скиньте чек».

Octobank предлагает интернет-эквайринг с подключением за 24 часа.

Условия, опубликованные банком, включают:

приём платежей с карт HUMO, Uzcard, Visa и Mastercard;

комиссии от 0,8% по локальным картам и 3,5% по международным картам;

зачисление средств на счёт до 5 дней;

личный кабинет с аналитикой транзакций;

готовые модули и API для интеграции в сайт или приложение (включая модель с регулярными платежами по подписке);

поддержка возвратов и холдирования платежей;

соответствие стандарту безопасности PCI DSS.

Важно, что эквайринг — это не только для интернет-магазина. POS-терминалы банка — аппаратно-программные комплексы, которые дают возможность принимать оплату картой на месте: в кафе, в барбершопе, в цветочном павильоне, в пункте самовывоза. Это убирает барьер «у вас есть терминал?» и уменьшает долю наличных, а значит — серых расчётов.

Кейс Сабины: «из Instagram в e-commerce за неделю»

Сабина из Ташкента шьёт детскую одежду: базовые хлопковые костюмы, футболки с вышивкой имён, уютные утеплённые комбинезоны. Она начинала как типичный микро-бизнес: принимала заказы через Instagram, пересылала фото готовых вещей в директ и просила «предоплату переводом».

Потом она запустила сайт — но ей нужен был способ принимать оплату картой прямо на сайте, чтобы покупатель не «отваливался» в момент оплаты. Она подключила интернет-эквайринг Octobank, и, по описанию банка, уже в первую неделю получила заказы с мгновенной оплатой картами. Деньги начали приходить автоматически, ей не пришлось вручную сверять переводы в мессенджерах. Покупатели стали больше доверять: «Если есть онлайн-оплата, значит это не случайный аккаунт, а нормальный магазин».

Для Сабины эквайринг дал не просто удобство. Он дал масштабируемость: стало возможно принимать оплату 24/7, а не только «когда она не на швейной машине и может ответить».

Как эти инструменты превращаются в рост экономики

1. Узбекский бизнес выходит в мир

В апреле 2025 года Octobank и технопарк IT Park объявили о партнёрстве: резиденты IT Park (игровые студии, SaaS-команды, сервисы с подписной моделью) смогут принимать международные платежи через интернет-эквайринг Octobank и получать средства в рамках безопасной платёжной инфраструктуры банка. Это должно упростить продажу цифровых продуктов за границей и ускорить выход узбекских ИТ-компаний на международные рынки.

Это важный сдвиг. Узбекистан перестаёт быть только рынком потребления технологий и становится экспортером ИТ-услуг. А экспорт ИТ — это очень “чистый” экспорт: почти вся выручка превращается в зарплаты внутри страны, то есть остаётся в экономике.

2. Безналичная оплата = прозрачность = доверие = инвестиции

Когда бизнес официально принимает оплату по карте (через POS или интернет-эквайринг) и ведёт расчётный счёт, он оставляет след, который важен не только налоговой. Это база для следующего шага — кредитования, привлечения инвестора или выхода в B2B-контракты.

Octobank публично подчёркивает, что он сопровождает уже тысячи корпоративных клиентов и миллионы физических лиц, а также системно развивает эквайринг и цифровые сервисы для предпринимателей. Чем больше малого бизнеса уходит в «белую безналичную часть экономики», тем проще банку оценивать риски и выдавать продукты дальше — в том числе оборотные кредиты и зарплатные проекты.

3. Ускоренная оплата поставщикам и сотрудникам

Корпоративные карты и мобильный банк убивают тот самый бюрократический момент, когда владелец малого бизнеса после смены сам везёт наличные повару, курьеру и поставщику за овощи. Теперь расчёты проходят через счёт и корпоративные карты.

Для Ташкента это особенно заметно в сферах:

общепит и кофе-точки;

локальные фэшн- и мерч-бренды;

небольшие edtech/онлайн-школы;

логистика и курьерка внутри города.

Чем меньше наличных в обороте, тем меньше у предпринимателя кассовых рисков (пропажа, кража, «не сошлась инкассация»), и тем спокойнее он думает не о выживании, а о росте.

Что это значит стратегически

МСБ — это реальный драйвер экономики Узбекистана. Доля малого бизнеса в ВВП — выше половины, а вклад в занятость огромный. Доступ к банковской инфраструктуре — это форма государственной экономической политики через рынок. Когда банк снижает барьер входа (бесплатный счёт, быстрый эквайринг, карты с валютой), он фактически решает проблему «не могу начать работать официально, это слишком сложно». Цифровые платежи = выход в новый масштаб. Интернет-эквайринг, подписочные платежи, мобильный банк с международными платежными сервисами вроде Alipay — это инструменты, которые раньше были доступны только среднему+ бизнесу. Сейчас ими пользуются мастерские одежды, кофейни и SaaS-команды на 5 человек.

Поддержка МСБ — это не лозунг про «малый бизнес — будущее страны». Это конкретные продукты, которые позволяют предпринимателю зарабатывать легально, быстро и масштабно. И чем доступнее становятся эти продукты, тем устойчивее становится экономика.

Партнёрский материал

Кредитный холод: банки ограничат выдачу потребкредитов казахстанцам Казахстан ужесточил доступ к новым займам: с 24 ноября вступают в силу изменения Агентства по...