«Поддержка медработников очень важна» — Сырлыбек Мещанов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить зарплаты медиков. Об этом Глава государства заявил, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что на сегодня среди различных сфер экономики самую низкую зарплату получают врачи. Кроме того, Правительству поручено взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения. Данные меры, как никогда своевременны и нужны, считает главный врач Костанайской районной больницы Сырлыбек Мещанов.

«Поддержка медицинских работников очень важна.Повышение заработной платы поможет привлечь молодых квалифицированных специалистов. Не каждый специалист хочет ехать работать в село, предпочитая остаться в городе. С момента трудоустройства молодых специалистов выдача подъемного пособия 1,5 млн от облздава, 100 мрп за счет больницы, предоставление служебного жилья.Нужно поддерживать и уделять большое внимание развитию сельской медицины. У нас до 60 % населения проживают в селе. Дополнительно планируется строительство новой своей районной поликлиники. Что улучшит качество оказания медицинской помощи«,- говорит Сырлыбек Мещанов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.