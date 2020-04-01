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«Поддержка медработников сегодня крайне важна» — Ирина Штейгервальд

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Госкомиссия в рамках исполнения поручения Президента РК Токаева утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. Костанайские врачи считают эти меры, принятые Правительством и Президентом, как никогда своевременны.

Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом. Выплаты составят от 212  до 850 тысяч тенге. Глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.  Данные меры, как никогда своевременны и нужны, считает главный врач костанайской городской станции скорой неотложной медицинской помощи Ирина Штейгервальд.

Фото kstnews.kz

«Конечно мы, медики, привыкли исполнять свой долг, не взирая ни на что, но нам как никогда нужна поддержка моральная и материальная, потому что какие мы бы не были — смелые и закаленные, но мы обыкновенные люди, у нас, как у и вас тоже есть семьи, которые за нас переживают и мы переживаем. Хотя мы не подаем виду, но поверьте мы понимаем, насколько сложны условия нашей работы, и эти меры поддержки от Правительства и Президента как никогда своевременны», — отметили Ирина Штейгервальд.

 

 

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