Поделиться фото и видео с массовых беспорядков анонимно можно на специальном сайте

Генеральной прокуратурой совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен веб-сайт stopterrorism.kz.

На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.

В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям.

Одновременно с этим благодарим граждан за представленную информацию в Call-center 115.

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