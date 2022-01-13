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Поделиться фото и видео с массовых беспорядков анонимно можно на специальном сайте

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Генеральной прокуратурой совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен веб-сайт stopterrorism.kz.

На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках.

В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям.

Одновременно с этим благодарим граждан за представленную информацию в Call-center 115.

 

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