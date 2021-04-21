Подъемные врачам при переезде в село увеличат в 10 раз

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о мерах по привлечению медицинских работников для работы в селах, передает zakon.kz.

Сейчас в селах работают 14 804 медицинских работника, с учетом строящихся объектов необходимо будет дополнительно привлечь 3 104 специалиста.

Для обеспечения ожидаемой потребности в кадровых ресурсах здравоохранения на селе нами совместно с регионами предусмотрены следующие меры: увеличение подъемных пособий с 100 до 1000 МРП, обязательное обеспечение жильем специалистов прибывших на работу в село, поэтапное увеличение заработной платы до 2,5 раз к средней по экономике в 2023 году, — сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

По его словам, принятые меры позволят уже к 2023 году на 100% обеспечить сельские населенные пункты врачами общей практики и узкими специалистами.

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