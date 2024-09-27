В Казахстане нет необходимости устанавливать предельные цены на арендное жилье. Такое мнение LS озвучили участники рынка.

Ввести подобные ограничения по всей стране никто не сможет, считает глава федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

Он пояснил, что предложение определить максимальную плату имеет место быть, но в рамках конкретных программ поддержки – студентов или социально уязвимых слоев населения.

«В таких проектах можно вводить ограничения по стоимости, так как это необходимо для данных категорий населения. При этом, чтобы привлечь к участию владельцев квартир, можно давать определенные преференции, например, скидки на оплату ЖКХ или др. На данный момент в этой сфере спрос опережает предложение. Однако ограничить всю аренду никто не сможет, так как отрасль уже функционирует на рыночных условиях. Если государство решит устанавливать предел стоимости везде, это может привести к негативным последствиям», – высказался Мусрепов.

Вместе с тем, по его словам, на данный момент ажиотаж, связанный со студенческим сезоном, постепенно спадает, и стоимость помесячного съема недвижимости восстанавливается после роста на 10%. Средняя цена в Алматы на однокомнатную квартиру комфорт-класса равна 200 тыс. тенге. Ближе к центру города предложение растет.

С ним согласен эксперт рынка недвижимости Александр Пак, который отметил, что инициативы по установлению предельных цен в отрасли, как правило, являются популистскими. Они также противоречат Конституции по части ограничения прав владения и использования собственности, считает собеседник LS.

«Для того, чтобы мне сказали сдавать квартиру не за 100 тыс. тенге, а за 50 тыс. тенге, я должен быть признан монополистом. В иных случаях у меня есть право распоряжаться своим имуществом и устанавливать свою цену», – отметил Пак.

Помимо этого, по его мнению, внедрение потолка цен может окончательно отправить рынок аренды в тень. Эксперт отметил, что государство в этом вопросе будет учитывать не рыночную стоимость, а ту, которая удовлетворит запросы большинства населения. В таком случае владелец квартиры не будет заключать договоры.

«Хозяева будут говорить: «Не хочешь платить 100 тыс. тенге – мы тебе вообще ничего сдавать не будем». Если человеку негде жить, он согласится. Так и будут все тихо жить», – объяснил собеседник LS.

Он добавил, что государство борется с серыми схемами, чтобы защитить как собственника, так и снимающего жилье человека. Ограничения, по мнению эксперта, могут обнулить работу по обелению рынка. При этом для регулирования вопроса уже есть Гражданский и Налоговый кодексы. Поэтому нужно продолжать действия по стимулированию людей регистрироваться в качестве ИП или самозанятых, которые сдают недвижимость, платят налоги.

Говоря о текущем состоянии рынка аренды, Пак выразил скептицизм по поводу снижения цен после студенческого периода. Он отметил, что удешевление после удорожания на 10-15% будет, но незначительное.

«Сейчас мало сделок купли-продажи из-за отсутствия доступных ипотек, в том числе на вторичном рынке. Поэтому в стране наблюдается нехватка арендных квартир. Они заняты теми людьми, кто мог бы приобрести недвижимость. В связи с этим помесячное жилье незначительно дешевеет после роста. Например, если в период релокации из России однокомнатные квартиры стоили 250-300 тыс. тенге в месяц, то сейчас – 180-250 тыс. тенге. И это связано с дефицитом свободной аренды», – пояснил эксперт.

Он отметил, что в регионах проживание с ежемесячной оплатой в два раза дешевле, чем кредит. На первое условно уходит 70-90 тыс. в месяц, а на второе – 180 тыс. тенге в месяц (однокомнатная квартира – прим. LS).

В мегаполисах ситуация другая. В Астане и Алматы выплаты за аренду и покупку через банковские программы примерно равны.

«В связи с этим, пока не будет доступных ипотечных предложений в регионах, я не говорю о мегаполисах, аренда не будет дешеветь. Хотя сейчас наблюдается позитивный показатель в коммерческом банковском сегменте. Там доля увеличилась с 30-32% до 38%. Но этого пока недостаточно», – заключил Пак.

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