Подглядывал в женском туалете ТРЦ. Суд вынес решение в отношении костанайца

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Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении мужчины в совершении административного правонарушения правонарушении, предусмотренного статьёй «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Согласно протоколу об административном правонарушении 28 мая 2024 года в Костанае подсудимый, находился в женском туалете торгового развлекательного центра. Там он будучи в состоянии алкогольного опьянения, тайно наблюдал за посетительницами.
В судебном заседании он вину признал.
Постановлением суда мужчина подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 20 суток.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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