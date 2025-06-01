В 70 городах Казахстана в рамках сельхозпереписи пройдет предварительный обход домохозяйств. Об этом сообщает бюро национальной статистки.

С 1 по 30 июня 2025 года в 70 городах страны будет проведен предварительный обход домохозяйств (листинг). На этом этапе переписной персонал уточнит списки домохозяйств, подлежащих основному опросу, чтобы подтвердить фактическое проживание и ведение личного подсобного хозяйства по выбранным адресам.

Основной этап сельскохозяйственной переписи пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года. В нем примут участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, включая крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся животноводством, растениеводством и рыбоводством, а также домашние хозяйства, имеющие земельные участки для личного подсобного хозяйства и/или сельскохозяйственных животных.

Онлайн-этап этап пройдет с 1 по 31 августа на портале sanaq.gov.kz, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы. С 20 сентября по 20 октября – офлайн-этап, в ходе которого интервьюеры посетят те домохозяйства, которые не прошли онлайн-опрос.

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