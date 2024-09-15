Подготовиться к отключениям электричества просят костанайцев

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 16 сентября.

с 16 по 21 сентября 10:00 до 18:00 — АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами-Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор: ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.

с 16 по 21 сентября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, ул. Валиханова 2-18, ул. Байтурсынова 230-260.

с 16 по 21 сентября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Рабочая 3-12, ул. Набережная 134-178, 143/1-143/12, 165/1-165/17, ул. Сьянова 178-192,192/1,ул. Шипина 1/1,1-36,2/1, пр. Назарбаева 1-23, ул. Каирбекова 194-202.

Светофор: ул. Каирбекова –пр. Н.Назарбаева

14 сентября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Парковая 1-35,35/1, ул. Тепличная 1-16.

14 сентября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Тобольская 107/1-107/31, 109-206, ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10, ул. Кр. Партизан 54-71,71а, ул. Наримановская 1-27,27а, 21/11-21/12, 23/1-23/10, ул. 8 Марта 64-108, 71/1-71/7, ул. Дачная 1-38, ул. Тобольская 65-134.

16 и 17 сентября 10:00 до 19:00 — Школа № 19, детский сад № 27, ТОО «Алла», автомойка, магазин «Меркурий», аптека «Фармаком», стоматология, парикмахерская «Твой Стиль»,.

Спальный сектор: ул. Волынова 13,14, ул. Мирошниченко 3а, 3, ул. Кочубея 1, ул. Ворошилова 62,64.

Светофор : ул. Маяковского – ул. Волынова

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.