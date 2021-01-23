Подготовка к паводковому периоду идет в плановом режиме – Казводхоз

РГП «Казводхоз» проводит плановую работу по подготовке к паводковому периоду 2021 года. О том, какие именно меры принимаются в данном направлении, сообщил в ходе прямого эфира на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook заместитель Генерального директора РГП «Казводхоз» Ерлан Садвакасов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, для предупреждения паводковых угроз с осени прошлого года предприятием проводится работа по созданию свободных емкостей на водохранилищах.

«Мы ведем работу в данном направлении с осени 2020 года. Также нами совместно с бассейновыми инспекциями, представителями ЧС и акиматов проведены визуальные обследования гидротехнических сооружений. На случай возникновения ЧС подготовлены необходимые запасы строительных и других инертных материалов, мешкотара, имеется соответствующая спецтехника, заготовлены ГСМ», — подчеркнул спикер.

Как сообщил Ерлан Садвакасов, на балансе РГП «Казводхоз» числятся 4953 водохозяйственных и гидромелиоративных объекта республиканской собственности, из них: 86 водохранилищ, 84 гидроузлов, 36 плотин, 103 насосных станции, 46 головных сооружений, 3298 каналов и другие водохозяйственные объекты.

«Все водохранилища работают согласно утвержденным графикам в режиме сработки и имеют запас емкости для приема весеннего паводка. И, в случае наполнения их до проектного объема и прихода больших паводковых вод, они будут работать в транзитном режиме», — проинформировал замглавы Казводхоз.

Ерлан Садвакасов отметил, что в Казахстане паводковый период наступает в большинстве регионов страны в начале марта, исключение – южные регионы, куда талая вода приходит уже в начале февраля. Успешное прохождение сезона паводков напрямую зависит от погодных условий и своевременно принятых противопаводковых мер.

«В феврале Казгидромет предоставит информацию об объемах влагозапасов и глубины промерзания грунта, по которой будут определяться регионы, находящиеся в зоне риска в весенний паводок. Также на основе их сведений нами будет скорректирован режим работы водохранилищ. Это делается для своевременного выявления опасных гидрологических явлений, контроля за состоянием гидротехнических сооружений», — резюмировал он.

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