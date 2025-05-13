Очередной учебный год близится к завершению. Одиннадцатиклассники костанайской гимназии имени Мауленова поделились, как они готовятся к последнему звонку, экзаменам и ЕНТ, а управление образования дали рекомендации, как проводить торжественные мероприятия.

Аруна Абаева — ученица 11 класса и идет на золотую медаль. Сейчас все свое свободное время она посвящает подготовке к предстоящим экзаменам, последнему звонку и, конечно, ЕНТ.

«Безусловно, 11 класс и окончание этого одиннадцатого класса для нас очень важный момент. Потому что мы переходим из школьной жизни во взрослую жизнь. Поэтому, в принципе подготовка к 25 мая, к выпускному идет полным ходом. В нее включается и вальс, и песни, и флешмоб. Мы вместе с одноклассниками устраиваемся, разговариваем, обсуждаем разные темы», — говорит Аруна Абаева.

Гимназию имени Мауленова в этом году оканчивают 419 учащихся. 9 и 11 классы готовятся к экзаменам и ЕНТ, а 5, 8 и 10 — к промежуточной аттестации.

▶

Последний учебный день в школах страны пройдет 23 мая. В школах области заканчивают обучение около 4700 (семисот) 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 23 либо 24 мая, по решению администрации школ. В управлении образования напоминают, что запрещен сбор средств с родителей, привлечение аниматоров, агенств и частных студий. И не допускается торжественное проведение выпускных для дошкольников и учащихся 4-х классов. Это обосновывается тем, что это праздник для выпускников именно 11 класса.

Экзамены для выпускников 9 класса пройдут с 29 мая по 10 июня, для 11 классов — с 18 мая по 16 июня. Церемонию вручения аттестатов рекомендуется провести в стенах школы с 18 по 20 июня. В колледжах области 16 июня начнется гос.аттестация, а выдача дипломов пройдет до 30 июня.

Проблема набирает обороты. Майнеры в РК потребляют миллиард киловатт часов электричества Наблюдается увеличение провайдеров на рынке электроэнергии. В настоящее время в их число входит 18 юридических...

Обязательную биометрию ввели в спецЦОНах страны В специализированных центрах обслуживания населения Государственной корпорацией «Правительство для граждан» внедрена технология биометрической идентификации личности...

Информация для костанайских школьников и их родителей Информацию распространил отдел образования акимата Костаная. Сообщения разослали в школьные чаты. "В связи со снижением...