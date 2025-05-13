Очередной учебный год близится к завершению. Одиннадцатиклассники костанайской гимназии имени Мауленова поделились, как они готовятся к последнему звонку, экзаменам и ЕНТ, а управление образования дали рекомендации, как проводить торжественные мероприятия.
Аруна Абаева — ученица 11 класса и идет на золотую медаль. Сейчас все свое свободное время она посвящает подготовке к предстоящим экзаменам, последнему звонку и, конечно, ЕНТ.
«Безусловно, 11 класс и окончание этого одиннадцатого класса для нас очень важный момент. Потому что мы переходим из школьной жизни во взрослую жизнь. Поэтому, в принципе подготовка к 25 мая, к выпускному идет полным ходом. В нее включается и вальс, и песни, и флешмоб. Мы вместе с одноклассниками устраиваемся, разговариваем, обсуждаем разные темы», — говорит Аруна Абаева.
Гимназию имени Мауленова в этом году оканчивают 419 учащихся. 9 и 11 классы готовятся к экзаменам и ЕНТ, а 5, 8 и 10 — к промежуточной аттестации.
Последний учебный день в школах страны пройдет 23 мая. В школах области заканчивают обучение около 4700 (семисот) 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 23 либо 24 мая, по решению администрации школ. В управлении образования напоминают, что запрещен сбор средств с родителей, привлечение аниматоров, агенств и частных студий. И не допускается торжественное проведение выпускных для дошкольников и учащихся 4-х классов. Это обосновывается тем, что это праздник для выпускников именно 11 класса.
Экзамены для выпускников 9 класса пройдут с 29 мая по 10 июня, для 11 классов — с 18 мая по 16 июня. Церемонию вручения аттестатов рекомендуется провести в стенах школы с 18 по 20 июня. В колледжах области 16 июня начнется гос.аттестация, а выдача дипломов пройдет до 30 июня.
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