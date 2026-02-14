Пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») 14 февраля 2026 года распространила уведомление для жителей Казахстана о возможных ограничениях в работе цифровых сервисов, сообщает Zakon.kz.
В компании подчеркнули, что на постоянной основе совершенствуют свои проекты и сервисы, делая их более удобными и эффективными. В рамках модернизации регулярно проводятся технические работы.
В связи с этим с 21:00 14 февраля до 08:00 15 февраля возможна кратковременная недоступность проектов, сопровождаемых АО «НИТ». В ведомстве рекомендуют заранее завершить необходимые онлайн-операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление может потребоваться в период проведения работ.
Как уточнили в пресс-службе компании, цифровые документы могут быть частично недоступны с 00:00 до 02:00. Кроме того, ограничения при получении электронной цифровой подписи (ЭЦП) возможны с 21:00 до 00:00.
