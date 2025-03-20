Кибераферисты часто создают фальшивые точки доступа или взламывают публичные Wi-Fi сети в общественных местах для получения доступа к устройствам потенциальных жертв. Мошенники могут перехватывать файлы cookies, а с ними логины и пароли мобильных банкингов и прочих приложений, сообщает телеграм-канал @aqparatsaqsysy.

При подключении к общедоступному Wi-Fi, пользователя часто просят авторизоваться по номеру телефона, на который может приходить SMS-код для доступа к бесплатной сети. Однако вместо SMS-сообщения приходит код в Телеграме, который будущих жертв просят ввести на фишинговой странице авторизации. Таким образом аферисты узнают код и воруют телеграм-аккаунт, с которого потом могут рассылать сообщения с просьбой занять денег.

Реальная Wi-Fi точка должна использовать шифрование WPA2/WPA3. Проверьте это в разделе «Тип безопасности» в свойствах точки доступа Wi-Fi и старайтесь подключаться к точкам доступа именно с такими механизмами шифрования. Также можете обратиться к сотрудникам заведения и узнать, к какой точке доступа безопасно подключиться.

Не пользуйтесь общественными сетями, пока не установите на свое устройство антивирусную программу. Регулярно ее обновляйте. Не игнорируйте также обновления приложений смартфона с исправлением ошибок, уведомления о которых отправляют производители.

Перед подключением к чужой сети удостоверьтесь, что у вас отключены доступ к данным и удаленная передача файлов по локальной сети. Если у вас айфон, нужно выключить AirDrop, а если Android – то его аналоги (Bluetooth и т.д).

Отключите автоматическое подключение к Wi-Fi-точкам на смартфоне или ноутбуке. Иначе есть риск, что ваше устройство будет подключаться без вашего ведома к различным сетям, среди которых может оказаться мошенническая.

Периодически чистите файлы cookies не только для того, чтобы освободить пространство в памяти своего устройства, но и для того, чтобы ваша личная информация не попала к мошенникам.

К общедоступным Wi-Fi-сетям лучше подключаться, используя надежный VPN или другие приложения, которые позволяют скрыть ваш настоящий IP-адрес и реальное местоположение.

Если вы все же вынуждены подключиться к общедоступной точке Wi-Fi, то тогда:

Не открывайте финансовые мобильные приложения.

Не пользуйтесь банковскими приложениями и не вводите персональные данные при заказе услуг.

Не совершайте оплату на сайтах и в интернет-магазинах.

Ничего не скачивайте и заходите только на сайты с безопасным соединением (в адресной строке должен быть изображен зеленый замочек и должна быть надпись «https»).

Соблюдайте цифровую гигиену и помните о том, что публичные Wi-Fi-сети не всегда безопасны.

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