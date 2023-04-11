Подлежат ли таможенной очистке автомобили, ввезенные из стран-участниц ЕАЭС?

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что одним из основных условий легализации транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, является прохождение таможенной очистки таких транспортных средств в обязательном порядке.

Граждане Республики Казахстан могут ввозить на территорию Республики Казахстан автомобили, растаможенные в Кыргызстане до 1 января 2014 года и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года.

Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении.

Согласно положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года для Республики Армения и Кыргызской Республики установлены переходные периоды, в течение которых в отношении автомобилей, ввозимых из третьих стран в РА и КР таможенные пошлины, налоги уплачиваются в соответствии с законодательством этих стран. Так, автомобили, прошедшие таможенную очистку в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года в РА и в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года в КР, в других государствах-членах ЕАЭС признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

Лица, которые постоянно не проживают в Армении и Кыргызстане, могут ввозить указанные автомобили на территорию Республики Казахстан:

после истечения 3 лет (т.е. с 1 января 2023 года) после начала применения Республикой Армения ставок, установленных Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703 и 8704 ТН ВЭД ЕАЭС. Соответственно автомашины, ввезенные из Армении, могут легализоваться в 2023 году после подтверждения факта прохождения таможенной очистки в Армении работниками органов госдоходов.

после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов или после истечения 5 лет (т.е. с 1 января 2025 года) после начала применения Кыргызской Республикой ставок, установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС в отношении автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8702, 8703 и 8704 ТН ВЭД ЕАЭС.

В соответствии с Договором о присоединении Кыргызской Республики к ЕАЭС таможенный контроль данных автомобилей не осуществляется с 1 января 2014 года.

Соответственно автомобили из Российской Федерации и Республики Беларусь ввозятся в Казахстан без ограничений в таможенном отношении.

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