Подлежит ли ремонту? В садовом обществе «Весна» приступили к оценке имущества

В садовом обществе «Весна» приступили к оценке имущества, пострадавшего в результате паводков. Всего там насчитывается 600 действующих дачных участков, а 30 семей жили там круглый год.

Сначала специалисты проводят техническую оценку, чтобы определить, подлежит ли строение ремонту.

«Вода пришла наверное за полчаса. Пока мы все начали поднимать, видели как она поступает, пока поднимали, уже машина была в воде. То есть машину мы успели спасти, остальное просто физически не представлялась возможность. Предупреждали о том, что поднимется уровень воды. Но до такой степени по-моему ни один человек не знал, что он поднимется. Видно, что полтора метра в доме», — рассказывает Сергей Шаповалов.

Сергей Шаповалов вместе со своей семьей жил в этом доме с 2015-го года. Строил его он сам, это единственное их жилье. Дом находится с краю на возвышенности, и они никак не ожидали паводок такого масштаба. Успели забрать только документы, и некоторые вещи. Сейчас к ним пришли оценщики, которые смотрят на состояние самого строения, стены, полы и фундамент.

В пик паводка, 7 апреля общество полностью ушло под воду. Здесь пострадали трансформаторы, электричества тут нет. Здесь начала работать оценочная комиссия, которая оценивает и мебель с бытовой техникой и само строение. Садовое общество относится к территории Костанайского района. По дачным участкам будет ходить три оценочные комиссии. Одни проведут техническое обследование и определят, подлежит ли здание ремонту, затем проверят состояние дома, а после проведут оценку мебели и бытовой техники.

«Мы буквально завершили работу по определению имущественных, материальных потерь жителей сел Мичурина и Алтынсарино. И только вчера перешли на оценку имущественного ущерба и строительного ущерба на садоводческое общество «Весна». За вчерашний день мы обследовали 15 домов. Естественно мы начали обследовать те дома, в которых есть постоянно проживающие жители», — говорит заместитель акима Костанайского района Кайрат Абишев.

Кайрат Абишев отметил, что пока нет определенного алгоритма, как будет производиться возмещение ущерба от паводка на дачных участках. Пока они принимают заявления от людей на единовременную помощь, но выплачивать её начнут после того, как с правительства придет соответствующий приказ.

Многие дачные участки сейчас выглядят вот так. Вся мебель и техника, которая была в самом строении находится на улице. Для того, чтобы она просохла. Но как отмечают жильцы вряд-ли ей уже можно будет пользоваться, так как от нее неприятно пахнет, она нуждается в химчистке. А где-то и вовсе разбухла фанера.

В районном акимате отметили, что фронт работы по садовому обществу «Весна» предстоит большой. Так как дачных участков здесь не мало. За день оценочная комиссия может оценить 10 участков.

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