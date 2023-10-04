Подложные документы о дате ввоза предоставляли желающие легализовать авто в Костанайской области

Акция по легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, проводилась больше пяти месяцев. Поучаствовать в ней смогли владельцы машин с иностранным учетом, без криминальной истории и прошедшие таможенную очистку.

Она закончилась 1 июля, но позже была продлена на неопределенный срок.

«Но, это продлили тем, кто подал свои заявки до первого июля, те, кто успели подать свои заявки через электронные приложения. Вот тех мы еще отрабатываем, мы их ставим на учет», — говорит начальник процессингового центра ДП Костанайской области Ерлан Казбеков.

Проблемы возникли у тех, кто через электронные приложения подал заявки с ошибками. Например, неправильно указали VIN-код, то есть уникальный, идентификационный номер транспортного средства, или свой ИИН. Сотрудники процессингового центра вносят корректировки, и отправляют их в комитет административной полиции МВД. Недостатки в заявке могут устранить только там.

«Разработчики программ вносят исправления там, в систему, и, уже владелец заново подает заявку, после чего ставит её на учет. Или на временный, или на постоянный учет. На начало августа у нас таких было 1200. Половина уже как бы отработалась, люди потихоньку уже легализовывают свои транспортные средства», — отметил Казбеков.

На временный учет, сроком на 5 лет, в Костанайской области, уже поставлено более двух тысяч транспортных средств. Ежесуточно регистрируется еще по два-три десятка таких автомобилей. Среди тех, кому в оформлении документов отказано, по словам руководителя процессингового центра, в основном те автовладельцы, которые подали заявки после 1 июля. Но, есть и те, кто пытался подать заявки о постановке на учет машин ввезенных после 1-ого сентября 2022-ого года. Они предоставляли подложные документы о дате ввоза. Это было выявлено, и материалы были переданы органам уголовного преследования.

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