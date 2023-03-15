Поднимут ли пенсионный возраст после снятия моратория на его повышение, ответила Дуйсенова

В ходе пленарного заседания сената депутат Жанболат Жургенбаев рассказал, что президентом страны в послании народу представлен новый пакет мер повышения эффективности пенсионной системы.

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Одна из них — приостановление до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года, нашедшее отражение в Социальном кодексе, передает inbusiness.kz.

«Известно, что данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни наших граждан. В этой связи вопрос. Планируется ли увеличение пенсионного возраста с 2029 года? Если да, то при каких условиях можно выйти на пенсию раньше и будет ли рассматриваться возраст нормы выхода на пенсию женщин в 58 лет?» — спросил он.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила, что пандемия действительно оказала негативное влияние на здоровье наших граждан.

«Были внесены соответствующие изменения, согласно которым были внесены изменения и в сферу соцзащиты. Согласно поручению главы государства, мы остановились на пороге 61 год. Также хочу отметить, что по сфере здравоохранения в целом возраст выхода на пенсию связан с продолжительностью жизни, от уровня пенсионного обеспечения», — сказала она.

В ближайшие пять лет, согласно сфере здравоохранения, будет проводиться крупный национальный проект, который будет предусматривать улучшение сельской медицины, строительство многофункциональных больниц, строительство специализированных медицинских учреждений, телемедицину, скрининг, все это будет охвачено, отметила она.

«И в результате, если будет утверждено, что продолжительность жизни наших граждан лучше, то с 2029 года мы вернемся к этому вопросу. Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, будет ниже, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться, безусловно. Нам нужно будет сделать перерасчет по пенсиям, это касается тех, которые вышли раньше на пенсию. И для того, чтобы исключить риски, мы остановились на том, что 61 год — это правильная норма», — подчеркнула Дуйсенова.

Она ответила на вопрос и по раннему выходу на пенсию.

«Есть такая норма. Если у женщины пять детей, она может раньше выйти на пенсию, также те граждане, которые проживают в районе Семипалатинского ядерного полигона, если у них есть какие-то активы в пенсионном фонде, они также могут посредством пенсионного аннуитета выйти в 55 лет. Также по поручению главы государства есть норма по пересмотру пенсии для тех, кто трудился в трудных условиях труда. Мы этот вопрос рассматриваем с Нацбанком и агентством. В ближайшее время мы вам предоставим концепцию», — резюмировала министр.

Отметим, что сенат одобрил проект Социального кодекса в первом чтении.

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