Поднимут зарплаты еще одной категории работников в РК

«В настоящее время оплата труда переводчиков по гражданским и административным делам осуществляется на основании постановления правительства от 1992 года. Согласно ему, за перевод одной страницы или одного часа работы выплачивается 369 тенге. А если процесс занимает полчаса, то оплата составляет половину этой суммы, то есть 180 тенге», — заявил Нурсултан Байтилесов.

В ответе на депутатский запрос признается тот факт, что стоимость переводов в рамках судебного разбирательства существенно ниже рыночной стоимости переводческих услуг. Как сообщается, размеры вознаграждений переводчикам по гражданским и административным делам действительно регулируются постановлением Кабмина от 25 февраля 1992 года.