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Поднимут зарплаты еще одной категории работников в РК

Фотография для новостиПоднимут зарплаты еще одной категории работников в РК

pixabay.com

В Казахстане собираются поднять зарплаты еще одной категории работников. Об этом говорится в ответе заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой на депутатский запрос мажилисмена Нурсултана Байтилесова, передает Tengrinews.kz.

Ранее депутат обратил внимание на низкие зарплаты переводчиков, работающих в судах.

«В настоящее время оплата труда переводчиков по гражданским и административным делам осуществляется на основании постановления правительства от 1992 года. Согласно ему, за перевод одной страницы или одного часа работы выплачивается 369 тенге. А если процесс занимает полчаса, то оплата составляет половину этой суммы, то есть 180 тенге», — заявил Нурсултан Байтилесов.

В ответе на депутатский запрос признается тот факт, что стоимость переводов в рамках судебного разбирательства существенно ниже рыночной стоимости переводческих услуг. Как сообщается, размеры вознаграждений переводчикам по гражданским и административным делам действительно регулируются постановлением Кабмина от 25 февраля 1992 года.

«На сегодняшний день для урегулирования сложившейся ситуации судебной администрацией подготовлен проект постановления, предусматривающий увеличение размера вознаграждения переводчиков, участвующих в судебном процессе. В настоящее время проект проходит согласование в установленном законодательством порядке», — говорится в ответе.

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