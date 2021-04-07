Поднять штрафы операторам связи до 2 млн тенге планируют в Казахстане

Операторы мобильной связи и интернета рискуют получить высокие штрафы за некачественный сигнал в селах. Уже сейчас административная санкция для них находится на уровне 200 тысяч тенге. Но в министерстве цифрового развития предлагают увеличить эту цифру в 10 раз, передает alau.kz

В прошлом году по всему Казахстану больше 5 тысяч сел обеспечили интернетом. Такой информацией поделился в ходе пресс-конференции в столице министр цифрового развития. При этом ведомство выявило и села с неудовлетворительным сигналом. Их насчитали порядка 500. Чтобы бороться с некачественной связью, министерство уже внедрило изменение требований к сигналу и включило в строительные нормы новое правило: если и строить новые многоквартирные жилые дома, то обеспечив там доступ в интернет. Остается еще один шаг. Разобраться со штрафами для операторов связи. Пока они составляют около 200 тысяч тенге. Но в министерстве считают, что эту сумму необходимо увеличить.

«Мы говорим, что надо в 10 раз их поднять. Сейчас депутатами идет обсуждение. Поднимем их, и будет примерно минимальный порог где-то 2 миллиона тенге штрафов к операторам связи»,- сообщил на пресс-конференции в Нур-Султане министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Пока увеличение штрафов обсуждается на высшем уровне, проблемы остаются и в том, как привлечь нарушителей к ответственности по нынешним меркам. Люди, столкнувшиеся с плохим сигналом связи и работой интернета, обращаются с жалобами не редко. Вот только не каждое такое сообщение может послужить поводом для проверки.

«Через фейсбук, через инстаграм понятно, очень много обращений приходит, но мы их как основание для проверок не можем использовать. Это требование генеральной прокуратуры в рамках защиты бизнеса. Мы должны использовать только заявления или обращения граждан, которые конкретно подписаны собственноручно или заверены электронной цифровой подписью»,- сказал Багдат Мусин.

Чтобы жалоба была оформлена верно, ее необходимо направить либо в адрес министерства цифрового развития, либо в комитет телекоммуникаций. На подобные обращения за личной подписью гос.орган реагирует в положенные сроки. Его представители выезжают на место и проводят замеры. Показания измерительных приборов и становятся поводом для привлечения операторов к штрафу, а порой и к более жестким мерам, если недостатки качества сигнала вовремя не устранят. При этом возможности проведения измерений министерство расширяет ежегодно и подобное оборудование уже доступно во всех регионах страны.

«Сейчас для контроля качества интернета нами закуплено специальное оборудование. То есть, было 6 всего, и мы на всю страну использовали эти 6 приборов. Сейчас этих приборов 17. В каждом областном центре они присутствуют. Но для того чтобы проверять качество мы выезжаем в регионы»,- пояснил Багдат Мусин.

Проведение интернета и наладка мобильной связи продолжится и в этом году. В планах министерства перевести на 3G или 4G 286 сел страны. Еще в 292 селах, в каждом из которых проживает меньше 250 человек, обещают улучшить качество мобильного широкополосного доступа в интернет.

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