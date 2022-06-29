Подорожает. Дифтариф на электроэнергию отменят в Костанае

29 июня председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, заместитель акима Костанайской области Виктор Ионенко, руководитель управления жилищных отношений Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Султангали Жалкул и руководитель регионального департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Акан Ташпаев провели ряд встреч в Костанайской области для разъяснения предстоящих изменений в рамках пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию по категориям потребителей.

Во встрече приняли участие члены Общественного совета Костаная, депутаты областного и городского маслихатов, представители региональной палаты предпринимателей «Атамекен», члены Совета по барьерам при областном антимонопольном департаменте, руководители коммунальных и энергопредприятий и другие участники.

По данным, представленным Сериком Жумангариным, сегодня тарифы энергоснабжающих организаций (ЭСО) дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. Тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране МСБ переплачивает 31 млрд тенге ежегодно. Именно МСБ, так как крупный энергоемкий бизнес покупает электроэнергию напрямую с электростанций, и дифференциация на них не распространяется.

«Пилотный проект реализуется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, отмена дифференциации тарифов будет проводиться в течение нескольких лет. 2 марта 2022 года на совещании у Президента страны по вопросам развития энергетики и инженерной инфраструктуры было поручено начать данную работу в пилотном режиме в 3 регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях, — информировал Серик Жумангарин. — Исторически услуги электроснабжения всегда оказывала одна монопольная компания, на сегодня это 36 регулируемых энергоснабжающих организаций, и каждая из них обслуживает отдельно взятый регион. Из-за этого потребитель сегодня привязан к одному поставщику услуг. В то время как сейчас законодательно услуга электроснабжения находится в конкурентной среде.

Кроме этих 36 в Казахстане работают порядка 180 альтернативных ЭСО, в каждом регионе их не менее 5. Дифференциация тарифов по группам — одна из причин, ограничивающих конкуренцию между старыми сбытовыми компаниями и новыми, соответственно, ограничивается и право потребителя на выбор ЭСО, возможности его смены. За счет дифференциации происходит скрытое субсидирование — кто больше тратит энергии, тот получает больше субсидий. Не соблюдается главный принцип социальной поддержки — ее адресность. В конечном итоге скрытое субсидирование все равно оплачивается потребителями, так как расходы на электроэнергию закладываются предпринимателями в стоимость товаров, работ, услуг.

В рамках пилотного проекта для жителей Костанайской области стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 200 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилой помощи.

В остальных регионах Казахстана отмена дифференциации тарифов на электроэнергию начнется с 2023 года.

Как пояснил Султангали Жалкул, услугу предоставления жилищной помощи планируется автоматизировать с использованием Цифровой карты семьи и дальнейшей ее интеграции с ИС «Е-шанырак».

«Для обеспечения прозрачности процессов управления жилищным фондом и контроля населением затрат на коммунальные нужды мы планируем интегрировать всех субъектов ЖКХ (субъекты естественных монополий, управляющих и сервисных компаний) в единую цифровую экосистему «Е-шанырак», — подчеркнул он.

Тема встреч вызвала живое обсуждение и много вопросов со стороны приглашенных участников. Было отмечено, что до пересмотра тарифов будет организована разъяснительная работа среди МСБ о необходимости снижать цены на свои товары, работы, услуги.

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