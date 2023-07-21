Подорожает ли аренда жилья в Казахстане – эксперт

В августе-сентябре в Казахстане ожидается некоторый ажиотаж на рынке аренды. Об этом LS сообщил глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

По словам эксперта, в связи с началом учебного года студенты будут искать жилье, в результате чего активность вырастет на 20%. Однако, по прогнозам Мусрепова, цены не будут повышаться, так как стоимость уже высокая.

По словам эксперта, за последние два года в результате притока релокантов из России цены уже достигали пиковых значений и повышались в два раза. Помимо этого, на данный момент в результате того, что сфера купли-продажи недвижимости находится в стагнации, рынок аренды более активен.

«Будущие покупатели квартир из-за отсутствия доступных предложений и кредитных инструментов ищут или уже нашли арендное жилье. В связи с этим данный сектор последние полгода превышает свои значения. Поэтому в августе в связи с приездом студентов будет определенный ажиотаж и рост активности на 20%, но цены останутся на прежних уровнях», – пояснил Мусрепов.

Он добавил, что в Астане и Алматы однокомнатная квартира в зависимости от удаленности от центра и от класса в среднем будет стоить 180-240 тыс. тенге в месяц.

Что касается самой покупки недвижимости, Мусрепов спрогнозировал, что в случае продолжительной стагнации стоимость будет корректироваться в сторону понижения.

Уже сейчас при объявленной стоимости на начало переговоров владельцы квартир могут снизить цену до 20%, говорит эксперт.

«На сегодня покупатель – недосягаемый человек, за которым бегают хозяева недвижимости, предоставляют условия и скидки, чтобы он купил жилье. Это связано с тем, что для широких слоев населения нет доступной ипотеки. Поэтому нет денег и определенного спроса. В связи с этим цены на жилье будут снижаться до экономически удобного для покупателя значения», – заключил Мусрепов.

Напомним, по данным Бюро нацстатистики за июнь 2023 года, активность в сфере купли-продажи жилья за год снизилась на 3,7%. При этом в июне текущего года цена на первичное жилье в среднем по Казахстану составила 486,8 тыс. тенге за кв. м, что дороже на 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Перепродажа благоустроенного жилья за год подорожала на 1,9%, до 503,2 тыс. тенге за кв. м. Аренда за год подорожала на 26,8%, до 4,6 тыс. тенге за кв. м.

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