Подорожает ли подсолнечное масло в Казахстане?

В Казахстане может возникнуть дефицит сырья для производства подсолнечного масла, сообащет телеканал «КТК».

Переработчики заявляют: урожай с начала года выдался небогатым, а объемы семян, которые государство продает за рубеж, слишком велики. При этом производители получают от экспортной пошлины мизерные суммы.

Фермеры говорят: полей с подсолнухами в Казахстане становится больше, но перерабатывающих заводов осталось мало. И тем едва хватает выручки для дальнейшей работы. Иностранцы готовое масло брать не хотят, а вот наше сырье покупают с удовольствием. И сельхозпроизводители опасаются, что львиная доля семечек будет уходить за границу. Тогда возникнет нехватка.

А подсолнечное масло подорожает для своих же граждан. Предприниматели просят, чтобы государство полностью возвращало им деньги от пошлины и контролировало объемы экспорта семян.

«Мы говорим, что пошлина пусть остается в размере 20%. Мы требуем, чтобы эти деньги обратно возвратили через субсидии сельхозтоваропроизводителям, вот и все. И профильные министерства это же должны понимать, здесь все очень просто: продал сырье – не продашь готовую продукцию. Продал сырье – значит, у тебя не будет возможности произвести эту продукцию внутри страны»,- сообщил Ядыкар Ибрагимов, председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана.

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