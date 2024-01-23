Подорожает уже с этой недели десяток яиц из стабфонда в Костанайской области

Стабилизационный фонд продуктов питания СПК «Тобол» решил увеличить стоимость яиц, которые они закупают для сдерживания и стабилизации цен на них. А их цена в Костанайской области продолжает увеличиваться, в магазинах стоимость десятка уже превысила 600 тенге, кое-где она доходит и до 700 тенге.

Теперь принято решение сделать яйцо из стабфонда дороже.

«Касательно цены, хотел бы отметить, что с 2022 года по настоящее время цена для конечного потребителя не превышала 400 тенге за десяток в виду наличия остатков по ранее заключенным договорам. Но буквально с этой недели цена для конечного потребителя по контракту, заключенному в 2023 году, будут составлять не более 450 тенге, что. конечно, же ниже коммерческих рыночных цен», — сообщил директор департамента СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

Как отмечают в СПК «Тобол», предприятия не могут держать цены ежегодно на одном уровне из-за роста себестоимости продукции. Вот и купленная новая партия для бюджета вышла дороже. На сегодня в запасах стабилизационного фонда имеются 5 млн куриных яиц категории С1, которые будут реализованы в ближайшие полгода. Ежедневно из его запасов отгружается до 54 тыс. штук, которые практически сразу раскупают.

«Яйца реализуем каждый день. У нас просто закончилась та партия, которая была для потребителя — не более 400 тенге. Теперь открываем новую партию. Там цена чуть выше», — сообщил Айбек Темирбеков.

Как сообщили в СПК Тобол, яйца из стабилизационного фонда можно приобрести в торговых сетях «Астыкжан», «Солнечный», «Азия», «Меркурий», «Сити», «Тамаша», «Норма», «Ахчин Г», а так же в магазинах других городов и районов области, акиматы которых работают со стабфондом.

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