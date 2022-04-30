Подорожают ли лекарства с введением обязательной маркировки

В Казахстане утвердили перечень товаров, подлежащих маркировке. Вслед за обувью и табачными изделиями эта процедура станет обязательной и для лекарств. Действовать новые нормы начнут с 1 июля. С помощью маркировки медикаменты можно будет отследить от производителя до потребителя. Без штрих-кода препараты будут нелегальным. С какими проблемами могут столкнуться аптеки, не взлетят ли цены на таблетки и суспензии – узнавал «31 канал».

Недавно этот список дополнили и внесли в него иммунологические продукты и кровь животных для терапевтических и диагностических целей. С 1 июля штрих-коды должны иметь все медикаменты, произведённые после этой даты. Но аптечный бизнес считает, что ему это будет не по карману – в первую очередь это затраты на дополнительного сотрудника, который будет вести учёт, и на оборудование.

«Тем аптеки, которые не имеют систематизации – то есть компьютера, программного обеспечения, сканера штрих-кодов и прочего оборудования, должны будут их купить. Это тоже имеет свою стоимость – по скромным подсчетам, около 800 тысяч. Мы должны будем каждый препарат вводить к себе в базу, чтобы в дальнейшем его списывать», – руководитель Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгат Омаров.

Единственным источником средств может стать надбавка на лекарства. В ассоциации независимых аптек говорят, что цены взлетят, и государство поспешило с нововведением. Однако в Комитете медицинского и фармацевтического контроля успокаивают, заверяя, что повышение будет незначительным. Ведь есть установленная предельная стоимость на препараты. Зато маркировка поможет в борьбе с нелегальным оборотом лекарств.

«Государственные органы, медицинские учреждения, производители смогут видеть реальную картину потребления препаратов в онлайн-режиме, а также введение цифровой маркировки станет системным решением проблемы по снижению объемов контрафактной продукции на территории страны», – поясняет пресс-секретарь Комитета медицинского и фармацевтического контроля Оразалы Фархат.

До этого в стране запустили пилотный проект по маркировке, который завершился в прошлом году. Участвовали в нём всего 23 организации фармотрасли. Остальным владельцам аптек нужно будет еще изучить нововведения.

За несвоевременную маркировку бизнесменов ждет штраф от 400 тысяч до трёх миллионов тенге. Для повышения импортозамещения в этом году предусмотрен запуск не менее пяти новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий. Это позволит увеличить рост доли отечественных препаратов в общем объёме закупа.

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