Подорожали билеты на поезда в Казахстане

За январь–октябрь 2023 года железнодорожным транспортом перевезли груза и багажа на 344,7 млн тонн, годовой рост — на 1,3%.

Грузооборот железнодорожного транспорта по итогам десяти месяцев составил 271,3 млрд ткм — на 4,7% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz

Больше всего грузов и багажа перевезли в Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областях, меньше всего — в Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской.

За январь–октябрь текущего года железнодорожным транспортом также перевезли 16,6 млн пассажиров — на 2,2% больше, чем годом ранее.

При этом пассажирооборот составил 13,6 млрд пкм — на 1,5% меньше, чем за январь–октябрь 2022-го.

Чаще всего услугами пассажирского железнодорожного транспорта пользовались жители столицы: 4,6 млн человек, плюс 17,3% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Меньше всего пассажиров перевезли в Алматинской области.

Доходы компаний железнодорожного транспорта за январь–октябрь 2023 года составили 1,4 трлн тг, против 1,1 трлн тг годом ранее. Годовой рост доходов в денежном выражении составил 26,5%.

Доходы от перевозки грузов, багажа, грузобагажа составили 1,3 трлн тг, от перевозки пассажиров — всего 100,8 млрд тг. На доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителем пришлось 264,6 млн тг.

Инвестиции в основной капитал в сфере пассажирского железнодорожного транспорта сократились на 42,4% за год, до 14,7 млрд тг по итогам января–сентября текущего года. Инвестиции в сферу грузового железнодорожного транспорта, напротив, выросли в 2,8 раза за год, до 190,9 млрд тг.

При этом по итогам 2022 года ситуация по подвижному составу такова: из 2,6 тыс. пассажирских вагонов 1,1 тыс. эксплуатируются с момента выпуска заводом-изготовителем уже более 25 лет, а вагонов, выпущенных менее 5 лет назад, насчитывается всего 330. В то же время из 53,9 тыс. грузовых вагонов, принадлежащих предприятиям — поставщикам услуг железнодорожного транспорта, большая часть — 25,8 тыс. — эксплуатируются от 10 до 15 лет, а старых вагонов, которым более 25 лет, насчитывается всего 8,3 тыс.

В октябре текущего года цены на услуги пассажирского железного транспорта в РК выросли на 7,9% за год. Проезд в пригородном поезде подорожал на 8,8%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 8,6%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 8,9%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: сразу плюс 35,5%. В тройке антилидеров также оказались Алматы (плюс 22%) и Северо-Казахстанская область (плюс 20,2%).

Наименьшее удорожание было зафиксировано в Абайской области: всего плюс 0,5%. Ещё в шести регионах услуги подешевели, самыми удачливыми оказались жители Жетысуской области: минус 10,4%.

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