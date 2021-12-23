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Подорожание доллара до 500 тенге прогнозируют экономисты

Фото из открытых источников

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Согласно данным на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE), за последний месяц «американец» поднялся в цене на 4,75 тенге, за последние сутки — на 0,81 тенге, передает nur.kz

Эксперты считают, что это не предел, а тенге продолжит слабеть. Таким мнением с телеканалом «Астана» поделился экономист Бекнур Кисиков. По словам Кисикова, в 2022 году доллар может подорожать до 500 тенге.

«Я думаю, доллар будет стоить 470, ближе к 500. В первую очередь, конечно же, цена на нефть. Это самая прямая корреляция. Мы смотрим всегда, какая ситуация в России. Как мы знаем, в России большое влияние на экономику оказали санкционные меры. Естественно, в результате этого доллар повысился. Так как мы являемся прямым партнером России и находимся в одном Союзе с ними, Евразийском экономическом Союзе», — объяснил Кисиков.

Телеканал отмечает, что на фоне укрепления доллара доверие казахстанцев к американской валюте растет все больше. Согласно опросу, именно в долларах казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения.

«Жена хранит в долларах. Так как есть цель и для этой цели нужно собирать сбережения, хранить в чем-то надо. Пока не с чем сравнить его»;

«Доллар растет, денежки тоже увеличиваются в кармане. Очень выгодно сейчас в нашем положении, когда тенге потихоньку обесценивается везде», — поделились астанчане с журналистами.

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