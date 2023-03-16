Подорожание обуви ожидают в Казахстане

Правила обязательной маркировки обуви вступят в силу 1 апреля. Предприниматели заявляют, что в конечном итоге QR-код на коробке влияет и на цену обуви внутри, сообщает zakon.kz.

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По их словам, уточняет КТК, чтобы промаркировать каждую пару в партии, приходится либо доплачивать сотрудникам, либо нанимать новых. Также они говорят, что это двойная работа, так как на каждой паре уже есть международный код.

«Зачем придумывать еще какой-то data matrix для того, чтобы сказать, что у нас 39 размеров, 10 пар. По декларации таможенной, которую мы заполняем, и брокеры нам заполняют – они и так указывают», — возмущается директор обувной компании Наталья Фролова.

Чиновники же считают, что идея маркировки предполагает изменение в сторону большей прозрачности поставок обуви. Однако бизнесмены сомневаются в прозрачности получения кодов в РК.

«Дело в том, что многие даже не знают, как это делать. Потому что слишком сложная система, слишком замудрено и непонятно все, что делается. Я делаю фотографию этой пары, и я могу написать, что угодно, что это оригинал, из каких материалов», — говорит продавец Дамир Жексенбеков.

Впрочем, новые правила нашли и сторонников. Отечественные товаропроизводители уже посчитали, что затрат на маркировку на самом деле не так уж и много, а конечный результат должен оправдать все тяготы и лишения.

«Мы это все наладили, и вы видели, я вам показывал – ничего сложного нет. Мы условно затратили на принтер и сканер, ну, 140-150 тыс. тенге, она ложится на единицу этого: ноль-ноль-ноль тиын».Замгендиректора обувной фабрики Шамухтар Шаюнусов

Пилотный проект по маркировке товаров был запущен еще два года назад. В Мининдустрии заявляют, что принять в нем участие и научиться основам могли все. Тогда и возмущений было бы меньше. При этом пугать предпринимателей штрафами пока никто не собирается. Первое время бизнес обещают не трогать.

Ерболат Боранбай, главный эксперт Управления легкой промышленности МИИР РК: «В целом все это делается для того, чтобы был контроль за обувным рынком, чтобы была равноправная конкуренция и не было контрабанды. Чтобы мы могли отслеживать происхождение подделок и вообще понимать, сколько продукции завозится в страну».

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