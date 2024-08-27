Подорожание угля прогнозируется в этом году в Костанайской области

Подорожание твердого топлива прогнозируется в этом году. На сегодня Костанайская область активно готовится к грядущему отопительному сезону, уже закуплена половина от запланированного объема топлива.

К отопительному сезону, как правило, начинают готовиться в апреле и вплоть до самой осени. На сегодня в Костанайской области до сих пор есть регионы, где не проведен газ, из 20 их 11, поэтому местным жителям и предприятиям приходится «греться» зимой при помощи угля.

«В вопросе угля, на сегодняшний день из плана 520 тысяч тонн на область, туда входит теплоснабжающие, бюджетные организации, население, на сегодняшний день готово уже порядка 45% — это 220 тысяч тонн уже заготовлено, уже завезено в область. Нам нужно уложиться до 1 октября полную заготовку, 100% обеспечение углем, — говорит руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Кайрат Шильдыбаев.

Обычно, в наш регион уголь привозят из Экибастузского и Карагандинского угольных разрезов. В прошлые годы с его поставками возникали серьёзные проблемы. На вопрос: «возможна ли такая ситуация в этом сезоне?», в управлении энергетики ответили так:

«Вполне возможен, но не думаю, что будет так, если возможен, то по причине того, что отсутствие вагонов, ж/д перевозок, загруженность , как раз уборка в эти моменты, под зерно уходят вагоны, логистика да, в основном логистика. Но, думаю в этом году, потому что мы оповещение делаем населению, чтобы они, в наличие потому что все лето лежит на тупиках уголь. Наше население, как обычно осень начинает заготавливать и вот этот происходит коллапс», — объяснил руководитель отдела.

Кайрат Шильдибаев также добавил, что в этом году цена на уголь возрастет. Если ещё год назад в среднем тонна обходилась в 15-19 тысяч тенге, то сейчас топливо будет стоить дороже. Обзвонив около 10 поставщиков, можно сделать вывод о том, что цены с прошлого года, действительно, увеличились, как и стоимость доставки. В управлении энергетики также добавили, что в следующем году запланирован большой проект по строительству новой ветки газопровода из Актюбинской области в Костанай. Ожидается, что это поможет в полном объеме обеспечить население и предприятия областного центра газом.

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