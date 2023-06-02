Подожгли? 20 человек эвакуировали из многоэтажки Костаная

Там произошел пожар. В зоне риска оказались жители верхних этажей. Открытым пламенем горели подсобные помещения. Жертв нет, но есть пострадавшие — 4 человека. Официальная причина пожара пока неизвестна, тем временем жильцы дома выдвигают свои версии.

Сейчас подъезд дома 24 по проспекту Абая выглядит так, после тушения пожара в подъезде стоит вода. Сегодня утром на пульт 101 поступило сообщение о том, что на пятом этаже этого дома горит квартира. Особенно сильно пострадали верхние этажи — пятый, шестой и седьмой. Как рассказывают сами жильцы, в квартиры огонь не дошел, но вот их личные вещи в подсобном помещении подъезда сгорели. Пока пожарные устанавливают причину, жильцы делятся своими версиями. Они считают, что пожар мог совершить мужчина, который долгое время живет в их подсобке на пятом этаже.

«Сильно погорели? Ну да, жестко. А из-за чего? Подожгли кладовую»,- говорит житель дома.

«Они его арестовывают, выпускают. Буквально вчера установили он вчера опять всем оборвал и кабельное и свет, и домофон. А он что психически не здоровый? Да фиг его знает. Его арестовывают, молодцы, потом выпускают и опять тоже самое. Поселился там, выкрал ключ»,- рассказала жительница дома.

Ущерб от пожара не маленький, подъезду необходим капитальный ремонт.

«Квартиры жителей не пострадали, кроме входных дверей. Пострадали вещи, подъезд пострадал. Придется делать ремонт крупный. Очень затратно. Только подъезд пострадал. Сейчас все обесточено и без газа все»,- говорит председатель КСК «Партнер» Кумар Салкенов.

Как рассказали в ДЧС, в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 15 человек личного состава. По приезду специалисты приняли решение эвакуировать людей из зоны задымления.

«При эвакуации детей приходилось преодолевать большие лестничные марши. Личным составом со спасательными капюшонами эвакуировали детей и взрослых. После пожара в больницу обратились четверо человек. Один взрослый, и трое детей. Состояние их — легкой степени, отравление угарным газом. Все они под наблюдением. Угрозы никакой нет»,- говорит замначальника службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Данияр Алимкин.

В общей сложности пожарные эвакуировали 20 человек. Из них пятеро детей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.