Подозреваемого, ранившего двух мужчин огнестрельным оружием, задержали в Костанае

Полиция Костанайской области задержала подозреваемого, который в ходе драки применил огнестрельное оружие, передает Polisia.kz.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей “Покушение на убийство”. 27 августа около 17:50 часов на пульт 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что в садоводческом обществе “Юбилейный” происходит драка с применением огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли комплексные силы полиции.

Полицейские обнаружили двух мужчин – 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района с огнестрельными ранениями. Потерпевшие были немедленно доставлены в больницу. В настоящее время им оказана медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное. Подозреваемый в совершении преступления с места происшествия скрылся. 38-летний житель областного центра, ранее судимый, был задержан через час в северной части города. В настоящее время водворен в ИВС. Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.

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