Для привлечения к уголовной ответственности за совершение изнасилования заведомо несовершеннолетней и организацию её убийства в группе лиц по предварительному сговору экстрадирован гражданин Казахстана из Российской Федерации. Об этом сообщает Генпрокуратура РК

Указанное лицо в 2008 году, находясь в одной из квартир города Аксу Павлодарской области, совершил изнасилование несовершеннолетней.

«После чего, опасаясь ответственности за совершенное изнасилование, подозреваемый действуя в группе лиц со своими знакомыми, насильно посадили несовершеннолетнюю в салон автомашины и выехали в сельскую местность. По пути следования, один из соучастников, являясь лицом, ранее судимым за убийство, обхватив шею потерпевшей, задушил её. С целью сокрытия убийства, злоумышленники закопали тело несовершеннолетней в степи», — говорится в сообщении.

Лица, причастные к убийству были осуждены к различным видам наказания, за исключением фигуранта, изнасиловавшего несовершеннолетнюю и организовавшего её убийство, который сумел скрыться и 15 лет находился в международном розыске.

В сентябре прошлого года он был задержан на территории Краснодарского края Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Петропавловска.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

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