Подозреваемого в серии крупных краж задержали в Костанайской области

Подозреваемого в серии крупных краж задержали полицейские Костанайской области, сообщает Polisia.kz.

Фигурант подозревается в совершении четырех фактов квартирных краж на территории Костанайской области. Он проникал в жилища путем отжима окон. Так, в селе Заречном он проник в частный дом и похитил две игровые приставки PlayStation и 100 тысяч тенге.

В городе Тобыле у хозяев дома он похитил ювелирные изделия на сумму 10 млн тенге, в другом доме он украл денежные средства и золото на сумму 500 тысяч тенге.

– Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 32-летний мужчина, который совершал кражи, в основном в частных домах. Похищенные две игровые приставки и ювелирные изделия частично изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Костанайской области Ербол Кайрбеков. Полицией начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК “Кража, совершенная в крупном размере”.

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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