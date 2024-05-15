Подозреваемого в убийстве криминалиста задержали в Костанайской области

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Узункольском районе. Об этом сообщили в ДП Костанайской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 10 мая в селе Узунколь во дворе своего дома обнаружен труп полицейского с признаками насильственной смерти.

Он работал криминалистом в местном отделе полиции и находился в ежегодном трудовом отпуске.

По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело.

Ход досудебного расследования находится на на контроле в Министерстве внутренних дел.

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