Подозреваемого в убийстве криминалиста задержали в Костанайской области

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Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Узункольском районе. Об этом сообщили в ДП Костанайской области.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, 10 мая в селе Узунколь во дворе своего дома обнаружен труп полицейского с признаками насильственной смерти.
Он работал криминалистом в местном отделе полиции и находился в ежегодном трудовом отпуске.
По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело.
Ход досудебного расследования находится на на контроле в Министерстве внутренних дел.