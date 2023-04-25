Подозреваемого в убийстве женщины задержали костанайские полицейские

Особо тяжкое преступление раскрыли сотрудники полиции Костанайской области.
Ранее сообщили, что 11 апреля по факту обнаружения трупа 59-летней жительницы в городе Тобыл было начато досудебное расследование.
17 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими задержан 52-летний житель села Заречный, ранее не судимый. Мужчина арестован.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы
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