кадр из видео
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Подозреваемого в вандализме задержали местные жители в Костанайской области. Видеозапись с места совершения им преступления, прислали нам наши читатели.
Разрушение плит мусульманских надгробий было совершено в Аулиекольском районе, возле посёлка Кушмурун. Человек, который снял видео, запечатлел шесть разбитых памятников, однако, как позже было сказано в присланном голосовом сообщении, в общем местные жители по всему кладбищу насчитали два десятка разрушенных надгробий.
На кадрах запечатлён и сам подозреваемый, застигнутый местными жителями на месте преступления. Он сидит на земле, лицо его в крови, внятно ответить о цели визита на кладбище он не может. Автор видеозаписи говорит о том, что на место происшествия были вызваны оперативники.
Как нам удалось выяснить, в тот же день в районном отделе полиции было зарегистрировано уголовное правонарушение по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Преступление относят к категории средней тяжести. Как отмечает человек, который снял видео, теперь, чтобы хотя бы обозначить места могил, необходимо будет затратить много сил и средств.