Подозреваемые в краже денег из аппаратов по очистке воды задержаны в Костанае

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Серию краж денежных средств из аппаратов для очистки и продажи воды совершили двое костанайцев на территории областного центра.
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Молодые люди в возрасте 22 и 21 года в период с 11 по 14 ноября вскрывали приборы, установленные в домах. В 9 микрорайоне и по улице Садовая злоумышленники, взломав аппараты, похитили более 60 тысяч тенге.
Аналогичную кражу подозреваемые совершили в 8 микрорайоне, где украли более 26 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Рамазан Жаксылык и Адильхан Калдыбек установили и задержали подозреваемых. Как рассказали в полиции города, молодые люди совершали преступления ночью. Владелец узнавал о взломах утром. Камерой видеонаблюдения ЦОУ в 9 микрорайоне были зафиксированы силуэты похитителей.
В настоящее время проводится расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые водворены в ИВС.
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