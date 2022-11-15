Подозреваемые в краже денег из аппаратов по очистке воды задержаны в Костанае

Серию краж денежных средств из аппаратов для очистки и продажи воды совершили двое костанайцев на территории областного центра.

Молодые люди в возрасте 22 и 21 года в период с 11 по 14 ноября вскрывали приборы, установленные в домах. В 9 микрорайоне и по улице Садовая злоумышленники, взломав аппараты, похитили более 60 тысяч тенге.

Аналогичную кражу подозреваемые совершили в 8 микрорайоне, где украли более 26 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Рамазан Жаксылык и Адильхан Калдыбек установили и задержали подозреваемых. Как рассказали в полиции города, молодые люди совершали преступления ночью. Владелец узнавал о взломах утром. Камерой видеонаблюдения ЦОУ в 9 микрорайоне были зафиксированы силуэты похитителей.

В настоящее время проводится расследование по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые водворены в ИВС.

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