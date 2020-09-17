Подозреваемые в квартирной краже попали на видео в Костанае

Андрей Тясин обратился в редакцию Алау. По его словам, в ночь с 11 на 12 сентября в их квартире дома по улице Джамбула, 93 произошла кража. Камера видеонаблюдения в подъезде, зафиксировала предполагаемых подозреваемых.

Со слов Андрея Тясина, украсили крупную сумму денег, все остальное осталось нетронуто. Кража произошла, предположительно, ночью, когда хозяев не было дома.

«На камеру попали те, кто это совершил. Может кто- то их узнает. Приходили и уходили несколько раз, проверяли дома ли мы. Потом пришли в 3:55 часов и вышли в 4:17 часов, предполагаем, что в это время как раз и произошла кража. На кадрах знакомых лиц в подозреваемых не узнали. Они в кепках и прячут свое лицо»,- говорит Андрей Тясин.

Мы направили запрос в пресс-службу ДП Костанайской области.

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