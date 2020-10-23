Подозреваемые в розыске. По факту убийства в Костанае начато досудебное расследование

Преступление совершено 21 октября в 23 часа в Костанае. Сообщение поступило в дежурную часть УП города Костаная от жительницы дома по улице Аль-Фараби, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Полиция установила, что неустановленные лица нанесли ножевые ранения двум мужчинам во дворе дома по улице Аль-Фараби. Один из них, 59-летний житель Аркалыка скончался на месте происшествия.
Второй потерпевший 61-летний с непроникающим ранением доставлен в больницу, ему назначено амбулаторное лечение.
В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц, а также комплекс следственных мероприятий.
Начато досудебное расследование по статье 99 ч.2 Уголовного кодекса, назначены экспертизы.
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