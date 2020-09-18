Подозреваемый в краже 14 велосипедов задержан в Костанае

Подозреваемого в краже 14 велосипедов задержали костанайские полицейские. На протяжении месяца в Управление полиции города Костаная поступали заявления о кражах велосипедов. Транспортные средства, оставленные без присмотра, похищались в основном в ночное время прямо из подъездов жилых домов.

В поле зрения злоумышленника попали велосипеды марок «Стелс», «БМВ», «Стингер», «Альтаир», «Форвард», «Самсунг» и «Тринкс».

В результате следственных действий оперативниками задержан 34-летний подозреваемый, ранее судимый. Ему доказана причастность ко всем 14 кражам велотранспорта. Краденые велосипеды мужчина тут же продавал, но и это не помешало сотрудникам криминальной полиции установить лиц, купивших ворованный транспорт. Сумма ущерба варьируется от 25 до 50 тысяч тенге.

По словам начальника УП города Костаная полковника полиции Ербола Тайбекова рано или поздно похищенное имущество можно установить, дело только времени.

«В раскрытии краж велосипедов нам помогает таврирование, т.е. присвоение каждому велосипеду личного номерного знака специальным аппаратом. Из 550 внесенных в прошлом году в базу, ни один велосипед не был украден. Любой желающий может обратиться к нам в управление города и в течение 10 минут его транспорту будет нанесен индивидуальный номер. При себе необходимо только иметь удостоверение личности», — говорит Ербол Тайбеков.

Специальный номерной знак в случае похищения облегчает поиск и возврат краденого имущества. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Все вещественные доказательства изъяты и приобщены к уголовным делам, зарегистрированным по статье 188 Уголовного кодекса «Кража».

Также, стражи порядка рекомендуют не забывать о мерах безопасности, способствующих уменьшению риска хищения велосипедов, самокатов, колясок:

— старайтесь не оставлять свое транспортное средство без присмотра;

— не стоит полагаться на тросовые замки, так как показывает практика, для злоумышленников это не является преградой. Желательно пристегивать свой транспорт с помощью цепи с толстыми звеньями на большой замок;

— старайтесь оставлять транспортное средство там, где расположены камеры наружного видеонаблюдения;

— хороший способ отпугнуть похитителей — это установить сигнализацию.

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