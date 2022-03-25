Операция «Розыск». Подозреваемый в покушении на убийство бывшей жены скрывался в Лисаковске

353 разыскиваемых преступника задержано за 10 дней операции “Розыск”, сообщает Polisia.kz.

На территории республики МВД проведена совместная со странами СНГ операция “Розыск”. В ходе нее сотрудниками криминальной полиции республики проведен ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.

В городе Лисаковске Костанайской области по розыскному заданию инициатора задержан 30-летний житель Талдыкоргана, разыскиваемый с января ДП Алматинской области за покушение на убийство бывшей супруги.

В городе Алга Актюбинской области задержан 52-летний житель Актобе, разыскиваемый за покушение на убийство двух жителей областного центра, которым в сентябре 2021 года в ресторане нанес ножевые ранения. В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области оперативной группой ДП Кызылординской области задержан 43-летний житель Кызылорды, разыскиваемый за покушение на убийство 25-летнего парня, которому в июне 2021 года в Кызылорде, в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение. В Алматы оперативной группой ДП Жамбылской области задержан 37-летний мужчина, который в мае 2021 года в селе Мерке Жамбылской области совершил изнасилование 13-летней жительницы села. В Шымкенте задержана 59-летняя гражданка Узбекистана, разыскиваемая с апреля 2003 года за убийство мужа в Ташкенте. В Нур-Султане задержан 52-летний гражданин РФ, разыскиваемый с сентября 1997 года УВД Ростовской области за убийство двух граждан, с целью завладеть автомашиной Audi-80, принадлежащей потерпевшим. В Актау задержан 55-летний житель города, разыскиваемый с сентября 2008 года ГУВД города Ашхабад Республики Туркменистан за разбойное нападение на продуктовый магазин.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.